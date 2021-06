Den politiske kritik af KFI er taget af efter mandagens møde, hvor byrådet blev orienteret af KFI's topfolk på et møde på rådhuset. Her ses en projektskitse - selve projekteringen af 1. etape sker efter sommeren, når KFI har fundet den rette samarbejdspartner til boligdelen.

KFI har beroliget byrådet

En halv beklagelse til enkelte butiksejere og et byråd, der nu er beroliget. Det er status efter halvanden uges kritik af KFI.

KFI forventer, at dele af Nivå Centret rives ned i slutningen af året. Derefter er der spadestik til 1. etape af Nivås nye bymidte i 2. halvår af 2022. Hvorfor ikke før? Jo, KFI er tidligere blevet underkendt på et projekt, der var ganske langt fremme - og derfor er KFI denne gang først gået i gang, da lokalplanen var nagelfast vedtaget.

Det fremgår af et indlæg fra KFI, der kan læses i sin helhed knyttet til denne artikel. KFI forholder sig også til de seneste to ugers kritik af, at Sidney & Co og Frk. Himmelblå er blevet opsagt i centret, og at mange butikker ikke kan genkende, at KFI har haft en god dialog med dem igennem det seneste år.

- I KFI er vi kede af, det billede, der bliver tegnet af os. Vi har stor forståelse for, at borgerne i Nivå er utålmodige for snarest muligt at kunne handle lokalt i nye, attraktive butikker. Vi har også stor forståelse for usikkerheden hos de tilbageværende lejere i forhold til deres fremtid i Nivå Bymidte. Vi deler ønsket om, at der kommer gang i byggeriet så hurtigt som muligt, skriver KFI og fortsætter med en lille imødekommelse af kritikken:

- Det er vores oplevelse, at vi, i forhold til situationen, har haft en ordentlig dialog med de tilbageværende lejere i centret men anerkender samtidig, at enkelte kan have en anden oplevelse i denne svære situation.

Nyt borgermøde efter sommerferien Torsdag eftermiddag var der et improviseret borgermøde i Nivå Centret, indkaldt af Hanne Berg (SF) i samarbejde med flere af de byrådsmedlemmer, der er valgt i Nivå - Pia Bødtker (S), Thomas von Jessen (K) og til dels Lars Søndergaard (V). I dagene op til kom det frem, at flere butikker ikke mener, at dialogen har været god, og at de i praksis er blevet tilbudt forhold, der gør det muligt at drive butikker under en langvarig byggefase - eller efter byggefasen. Den uenighed står stadig meget påstand mod påstand, og Frederiksborg Amts Avis har spurgt, om KFI vil uddybe yderligere - eksempelvis ved at henvise til virtuelle informationsmøder, der blevet afholdt med butikkerne, eller KFI's erfaringer i andre situationer, der minder om den nuværende, hvor en række butikker efter mange år - herunder også mange magre år - skal med videre i en ny bymidte. KFI holder sig indtil videre til det fremsendte indlæg, der kan læses herunder.

Efter mandagens møde i Økonomiudvalget, hvor hele byrådet fik mulighed for at møde centrale folk fra KFI, står det klart, at der kommer et borgermøde efter sommerferien.

Ikke for at diskutere rammerne for selve lokalplanen for 1. etape, for den er vedtaget. Men det var borgmester Thomas Lykke Pedersens forslag til, at borgerne i Nivå kan møde politikerne og repræsentanter fra KFI for at fortælle, hvad der er vigtigt for borgerne, og for at få informationer til borgerne fra KFI - og omvendt.

