Er der nuancer, logik og forklaringer bag KFI?s krav? Måske, men KFI har kun dette korte svar til kravet om kommunal støtte til driften af et nyt center. Her ses Nivå Centret, da der stadig var grønthandler, fotobutik og tre supermarkeder. Det er fem år siden. Foto: Lars Skov

KFI: Vi har en rigtig god dialog

I udgangspunktet kan det virke ulogisk, at KFI som ejer af 20 butikscentre over hele landet har valgt at stille et krav i Nivå om, at en kommune skal bidrage til den daglige drift af et privatejet butikscenter.

Hvad er baggrunden? Er der andre steder i landet, hvor KFI har sådanne aftaler med en kommune? Kan det skyldes, at helhedsplanen for Nivås nye bymidte er så ambitiøs, at den pålægger en privat ejer et ambitionsniveau, som ellers ikke var blevet skabt? Altså at ønsket om rekreative og driftstunge opholdsrum i selve den privatejede del faktisk har et offentligt formål, som rækker ud over de krav, man kan stille til en privat investor?

Sådanne spørgsmål ville Frederiksborg Amt Avis gerne stille KFI's nye direktør, Lars Terje, men det har ikke været muligt. KFI har givet denne skriftlige kommentar:

»Vi har en rigtig god dialog med Fredensborg Kommune om udviklingen af arealet på og omkring Nivå Centret, som stadig er i den indledende fase. Heri indgår også forhandlinger om fordelingen af udgifter i forbindelse med drift og vedligehold af arealerne omkring de kommende bygninger: Butikker, boliger, bibliotek og svømmehal. Det er standard procedure i forbindelse med udviklingen af større projekter, der involverer flere interessenter og ejere i form af for eksempel kommunen, private lodsejere og andre. I den forbindelse har Fredensborg Kommune rettet henvendelse til Ankestyrelsen for en afklaring af en række forhold vedrørende fordelingen af diverse omkostninger. Ankestyrelsens svar vil indgå i de fremadrettede drøftelser mellem KFI, kommunen og de øvrige involverede parter i projektet.«

For 20 måneder siden blev byudviklingen for Nivås bymidte genstartet med millionstøtte fra Realdania.

På det tidspunkt have der været talt om byudvikling for centeret de seneste fire år.

En ny tidsramme varslede en lokalplan, der skulle beskrive en 1. etape med nye dagligvarebutikker.

Vedtagelsen skulle ske ved udgangen af 2019 efterår, men lokalplanen er endnu ikke i høring.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, fortalte forleden, at en forsinkelse på op mod tre måneder skyldtes svære forhandlinger med KFI, der ejer centret.