De Konservative foreslår, at kommunen benytter nedlukningen til at få lavet istandsættelser og vedligeholdelse - nu mange offentlige bygninger står tomme eller delvist tomme. Foto: Kenn Thomsen

K vil sende håndværkere ind på tomme skoler og børnehaver

Små og mindre håndværksvirksomheder er ramt af tab som følge af regeringens Covid-19 foranstaltninger, og det får den Konservative Byrådsgruppe i Fredensborg Kommune til at foreslå en umiddelbar iværksættelse af planlagte istandsættelsesarbejder for 2020 på kommunens skoler og daginstitutioner.

- Da der for tiden ikke er børn og måske blot meget lidt personale på disse institutioner, stiller Den Konservative Byrådsgruppe dette forslag om umiddelbar iværksættelse af planlagte arbejder nu, hvor håndværkerne kan komme til, og navnlig også for at yde håndværksvirksomhederne det umiddelbare likviditetsmæssige løft, som kommunen rent faktisk kan give, og som falder »på et tørt sted«, nu hvor samme håndværksvirksomheder oplever aflysninger og udskydelser, forklarer Thomas von Jessen (K), gruppeformand, i en pressemeddelelse.

Initiativet skal holdes inden for gældende rammeaftaler. Desuden holdes initiativet inden for det afsatte budget for 2020 på området, og forslaget skal ses som et led i partiets overordnede erhvervsvenlige politik på området og som et konkret forslag i den aktuelle situation.