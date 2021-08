Ifølge konservative må det diskuteres, hvad de yderligere konsekvenser må være i sagen om Skovgården. Foto: Allan Nørregaard

K kræver byrådsmøde efter sag om Skovgården

Sagen trænger til at blive behandlet politisk, mener byrådsmedlemmerne Ulla Hardy-Hansen (K) og Thomas von Jessen (K). Nogen nogen må stå til ansvar for, at horrible forhold kunne fortsætte i måneder.

Fredensborg - 07. august 2021 kl. 06:17 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

En besked fra byrådsmedlem Pia Bødtker adresseret til forvaltningen med eksempler på udfordringer på Skovgården blev modtaget den 22. oktober 2020 - tre uger efter rehabiliteringscentrets åbning. Klager fra pårørende har siden tikket ind i de kommunale indbakker i en lind strøm, og nu er pårørende sågar begyndt at ringe politikerne op.

For et par dage siden indgik kommunen en gensidig fratrædelsesaftale med stedets leder, men hvorfor sker der først noget nu? Det er det helt store spørgsmål, som den konservative byrådsgruppe kræver svar på, og derfor indstiller de nu til et ekstraordinært byrådsmøde - jo hurtigere, desto bedre.

- Det er selvfølgelig i orden at afskedige en leder, der måske ikke har haft det fornødne overblik og måske ikke har magtet opgaven, men hvorfor har der ikke været nogen reaktion før nu? Vi kan jo se, at de har kendt til udfordringerne længe. Hvorfor er vi politikere ikke blevet orienteret? Det vil vi gerne have svar på, siger Ulla Hardy-Hansen (K) og fortsætter:

- Der er jo absolut ingen grund til, at vi har topchefer, centerchefer, mellemledere og daglige ledere, hvis ikke de reagerer og fremlægger oplysningerne for os i så gruopvækkende en sag.

»Der er styr på det« Ifølge partifælden Thomas von Jessen bærer forvaltningen en stor del af ansvaret i den her sag, og han mener, at den har negligeret udfordringerne på Skovgården i en grad, der ikke er i orden.

- Hvorfor har de ikke grebet ind noget før? Det er altså rigtig alvorligt, der her. Det mennesker, vi har med at gøre.

Hvem har ansvaret? Formålet med det ekstraordinære byrådsmøde er ifølge de konservative politikere at få sagen behandlet politisk. Det må ifølge dem drøftes om, hvad sagen skal have af yderligere konsekvenser og for hvem.

- Der er en tendens til, at forvaltningen dækker over sig selv og taler udfordringer ned. Det går bare ikke. Nogen må stå til ansvar i sådanne sager, og vi må politisk beslutte, om ikke det er på sin plads at give en løftet pegefinger til forvaltningen, lyder det fra Ulla Hardy-Hansen.

- De bør lytte til borgerne, når de henvender sig. Det er trods alt dem, der betaler deres løn, tilføjer hun.

Hun bliver bakket op af Thomas von Jessen:

- Jeg håber, at vi kan få indført noget mere handlekraft på det her område. Det går ikke, at der går så længe, før der bliver grebet ind, siger han.

Åbent eller lukket? Om det ekstraordinære byrådsmøde skal være offentligt eller lukket må ifølge de to politikere diskuteres. For dem er det vigtigste, at sagen bliver behandlet politisk.

- Jeg synes, det er lidt fesent, hvis det ender som et lukket udvalgsmøde, men det vigtigste må alligevel være, at det vi får sagen behandlet, siger Thomas von Jessen.

Ulla Hardy-Hansen peger på, at der kan være fordele ved både det ene og det andet. Bliver det ekstraordinære møde offentligt vil borgerne have adgang til det, bliver det lukket, så er der mere fortrolighed mellem politikerne.

- Man kunne forestille sig, at der var flere der ville få sagt, hvad de har på hjerte i den her sag, hvis byrådsmødet var lukket, men det må vi diskutere indbyrdes forud for mødet, siger hun.

