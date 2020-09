Den 48-årige Jesper Tvilde bliver spidskandidat for den Konservative liste. Partiet er i et generationsskifte, fortæller vælgerforeningen. Fra venstre ses René Nørbjerg, Jesper Tvilde, Ulla Hardy-Hansen og Thomas von Jessen.

K har sat holdet med fornyelse et år før valget

Fredensborg - 22. september 2020 kl. 09:07 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Fornyelse og erfaring« er nøgleordene hos De Konservative, hvis vælgerforening har valgt de tre øverste kandidater på partiets opstillingsliste.

Spidskandidat bliver Jesper Tvilde efterfulgt af Ulla Hardy-Hansen og Thomas von Jessen.

- Der var heldigvis stor interesse for at deltage i den demokratiske proces med at vælge spidskandidat, selv i en Corona-tid, udtaler formand for den Konservative Vælgerforening, René Nørbjerg, i en pressemeddelelse.

Han er glad for, at knapt en tredjedel af medlemmerne mødte op og deltog i afstemningen, og haner meget tilfreds med at bestyrelsens indstilling blev fulgt. De to nuværende byrådsmedlemmer støttede indstillingen og accepterede dermed den 2. og 3. plads på listen.

- Med Jesper Tvilde som ny spidskandidat fortsætter vi det generationsskifte, som jeg og John Hemming var med til at etablerer op mod sidste valg. Jesper Tvilde har som næstformand i Vælgerforeningen med ansvar for politikudvikling bidraget kvalificeret med konservative input til Ullas og mit arbejde i byrådet. Jeg ser frem til at fortsætte det gode arbejde sammen i byrådet efter næste valg. forklarer byrådsmedlem Thomas Von Jessen.

- Jesper Tvilde er et frisk pust til den erfaring som Thomas og jeg besidder, og jeg mener at Jespers alder og måde at kommunikere på nok skal ramme de mange konservative vælgere, som vi ved, der er i Fredensborg Kommune, uddyber Ulla Hardy-Hansen (K), der har 32 års politisk erfaring i kommunalpolitik.

Bagud på erhvervspolitik Spidskandidaten anerkender den linje, der har været lagt igennem mange år af Ulla Hardy-Hansen, Thomas von Jessen og i forrige byrådsperiode af Christian de Jonquiéres (K), og han fortæller, at han vil følge samme sti.

- Det er specielt på det erhvervspolitiske område, at det er tydeligt at vi har en socialdemokratisk borgmester og det må vi se om vi konservative kan få ændret. Et sundt og velfungerende erhvervsliv er fundamentet for det velfærdssamfund vi har opbygget. Og det halter med erhvervspolitikken i Fredensborg Kommune, udtaler Jesper Tvilde.