Udvid den snart 10 år gamle skole ved Vilhelmsro og gør den gamle Fredensborg Skole til en perle for seniorer, foreslår Thomas von Jessen, byrådsmedlem for De Konservative. Arkivfoto Foto: Thomas Arnbo

Send til din ven. X Artiklen: K: Ombyg den gamle byskole til seniorboliger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

K: Ombyg den gamle byskole til seniorboliger

Fredensborg - 09. april 2021 kl. 05:38 Kontakt redaktionen

Der er hårdt brug for ældreegnede boliger målrettet kommunens seniorer, men kun meget få er lykkedes med at finde en egnet placering, hvilket stadig betyder endeløse diskussioner, konstaterer byrådsmedlemmet Thomas von Jessen (K) i en pressemeddelelse.

Han foreslår nu helt konkret, at den gamle byskole i Fredensborg planlægges som seniorboliger.

- Forudsætningen for virkeliggørelsen af dette er, at de to ledige byggefelter på skolen ved Vilhelmsro bebygges med yderligere skolekapacitet, så alle eleverne kan samles der. Det vil både give en mere fornuftig drift og bedre pædagogiske udviklingsmuligheder, når eleverne samles på et sted, skriver han.

- Vi kan hente inspiration i Rudersdal Kommune, som har ændret tidligere skolebygninger (Vedbæk og Gl. Nærum) til seniorboliger. På grunden ved Gl. Nærum skole har det tilmed været muligt at opføre af yderligere boliger, konstaterer Thomas von Jessen.

Han foreslår, at byrådet hurtigt får sat gang i planarbejdet i de to faser: Tilbygning på skolen ved Vilhelmsro og samling af kræfterne der samt udstykning af Fredensborg gl. skole til seniorboliger med de nødvendige bygningsændringer, herunder tilføjelse af et elevatortårn.

- Behovet for seniorboliger i kommunen er meget stort, og beliggenheden på Benediktevej tæt på stationen, bymidten og grønne områder er noget nær ideel for den målgruppe. Nu er der brug for handling, fastslår Thomas von Jessen.