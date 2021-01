Se billedserie Den konservative byrådsgruppe mener, at det er nødvendigt at undersøge, hvori utrygheden består. Arkivfoto

K: Der er udfordringer i tryghedsdebatten

Det er nødvendigt at kigge de boligsociale indsatser i sømmene for at se, om noget kan gøres bedre og mere målrettet den enkelte borger, lyder fra Thomas von Jessen (K).

Fredensborg - 25. januar 2021 kl. 17:26 Af Trine Lønbro Kontakt redaktionen

- Der er flere problemstillinger, når det kommer til debatten om trygheden i Islandshøjparken/Nivåhøj, indleder det konservative byrådsmedlem Thomas von Jessen, da han ringer med en kommentar til debatten.

På vegne af den konservative byrådsgruppe vil han, slå et slag for mere gennemsigtighed i Rigspolitiets Tryghedsundersøgelse.

- Den er simpelthen for tynd. Vi ved ikke, hvor mange der er blevet spurgt, og hvordan de er udvalgt, og så er det da lidt skørt, at Nordsjællands Politi nu siger, at kriminaliteten er faldende. Ved den ene hånd overhovedet, hvad den anden laver, siger han på en måde, så man fornemmer smilet gennem telefonen.

Individuelle indsatser

Egentlig er hans budskab klart: Det er de boligsociale indsatser, som kommunen skal have fokus på, hvis der er steder, hvor borgerne ikke føler, det er trygt at være. De kan nemlig rykke ved både de kriminalitetstruede unge og de sociale hierarkier, der måske findes nogle steder.

- Vi bliver nødt til at kigge på, om det vi gør, er det rigtige. Vi har haft boligsociale indsatser i årtier. Jeg ved, at man i andre kommuner er begyndt at tage mere udgangspunkt i den enkelte unge. Hvad føler, mener og tænker vedkommende? Og så er det med udgangspunkt i det, at man tilrettelægger en indsats, lyder det fra Thomas von Jessen, der henviser til, at det er en tankegang han gerne vil have mere ind i kommunens arbejde.

- Man skal passe på ikke at trække et system ned over den unge. Man skal se på det mere nede fra og op end oppe fra og ned, forklarer han.

Han roser desuden flere af de frivillige tilbud, der allerede er i kommunen, som bydelsmødre og fædregrupperne, og han giver et skulderklap til de ildsjæle, der driver dem.

- Vi må ikke underkende de mange kræfter, der bliver brugt i boligområderne i kommunen. De gør et fantastisk stykke arbejde - vi skal bare have endnu mere faglighed ind over måden, vi tilgår de unge på, siger han.

Revurder indsatserne Spørger man Thomas von Jessen og den konservative byrådsgruppe, hvad de så mener om, at ressourcerne til de boligsociale indsatser bliver skåret markant i kommende år, som et resultat af, at Landsbyggefonden ikke længere støtter projekterne, og kommunen ikke har valgt at øge deres bidrag, svarer han, at det i højere grad handler om, hvordan man bruger pengene frem for, hvor mange man tilfører.

- Det giver ikke nødvendigvis bedre resultater at give flere penge. Landsbyggefonden har valgt at stoppe deres bidrag, og hvorfor har den det? Måske fordi resultaterne ikke er gode nok. Vi skal gentænke vores samlede indsats, lyder det fra byrådspolitikeren på vegne af sit parti.

Værdi i forskelligheder For den konservative byrådsgruppe handler tryghed også som om at minde hinanden om den store værdi, der er i forskelligheder, fortæller von Jessen.

- I Islandshøjparken/Nivåhøj bor, der mennesker med mange forskellige kulturer, baggrunde og historier, og det er en styrke i et samfund, siger han og tilføjer, at når man hylder forskelligheder, så må man også indrette indsatserne efter dem.

- Og så er det klart at vi skal imødekomme der her forskelligheder ved at rette vores tilbud mod den enkelte borger.

Frederiksborg Amts Avis har kontaktet Rigspolitiet for at blive klogere på, hvor mange de har talt med i forbindelse med deres seneste tryghedsundersøgelse fra 2020. De er endnu ikke vendt tilbage.

