Føtex klarer sig, men mange små virksomheder, forretninger og butikker er ramt af coronakrisen. De har brug for mere end et løfte om, at dækningsafgiften er væk om 10 år, mener Jesper Tvilde, der sætter lighedstegn mellem flere konservative byrådsmedlemmer og en bedre erhverspolitik. Foto: Steffen Slot (arkiv)

K: Corona bør fremrykke skattelettelse

Jesper Tvilde lader sig ikke sådan slå ud, og han kvitterer på udfordringen med at foreslå, at Fredensborg Kommune dropper dækningsafgiften hurtigst muligt i stedet for at udfase den gradvist i årene fra 2024-2025 og frem til 2030. Forslaget har opbakning fra hele den konservative byrådsgruppe.

Selvom Fredensborg Kommune ligger notorisk lavt i de årlige målinger af erhvervsvenlige kommuner, foretaget af Dansk Byggeri og Dansk Industri, har Fredensborg Erhvervsforening aldrig større ting at kritisere, når der er møder med kommunen. Af større ting i al fald. Og formanden for Fredensborg Erhvervsforening er den tidligere konservative borgmester, John Hemming. Så hvorfor kritisere noget, der går godt?

Det vakte en vis opsigt på de indre linjer og omkring borgmesterkontoret, da Jesper Tvilde blev præsenteret som konservativ spidskandidat og fastslog, at han vil kæmpe for en bedre erhvervspolitik end den siddende borgmester.

