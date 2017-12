Jyske investorer overtager bygge-projekt

Parcelhusene og rækkehusene nord for erhvervsområdet i Niverød var et af de første boligområder, der kom i gang efter finanskrisen.

Nu er de første etaper ved at være færdigbyggede, og en kreds af jyske investorer har opkøbt den sidste del, der får vejadgang via Teglbuen.

- Vi kalder området for Teglbakken og har tilpasset projektet lidt, så der bliver bygget 21 parcelhuse og 82 dobbelthuse. Der er stor efterspørgsel på tæt-lavt byggeri, og det er baggrunden for, at vi går i gang nu, fortæller Per Leth, projektudvikler for Teglbakken Niverød P/S.