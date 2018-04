Juniorkoncert med kinesiske musikere

Nu påbegynder Asminderød kirke en ny koncerttradition, idet der i 2018 arrangeres to juniorkoncerter. Juniorkoncerter er koncerter specielt tilrettelagt for børn og unge.

Ved den første juniorkoncert den 8. april klokken 16.00 kan man høre fire kinesiske musikere spille musik på deres traditionelle instrumenter. Der kan blandt andet høres en 21-strenget citar, et strygeinstrument, en lut og et hakkebræt. Koncerten varer cirka 30 minutter og efterfølgende får man mulighed for at prøve nogle af deres medbragte instrumenter og der bydes på en lille forfriskning. Musikken er ikke børnemusik, men lyttevenlig musik for alle, sat ind i en børnevenlig ramme. Så voksne uden følgeskab af børn er også hjertelig velkomne. Gratis adgang.