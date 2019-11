Christian Schubert fra den lokale virksomhed Juleministeriet er glad for resultatet, der er blevet fleksibelt - eksempelvis kan wirerne bruges til bannere for særlige arrangementer i løbet af året, og de nye beslag på lygtepælene kan udsmykkes med græskar til Halloween, balloner til Lyserød Lørdag eller andre farverige tiltag.

Julens stjerner lægger låg på byen

- Vi har lagt et låg på byen, og det er populært sagt det, som fungerer på en gågade i alle byer. Juleudsmykningen skal gå ind over gaden, fordi ellers bliver der for højt til loftet. Ellers forsvinder stemningen ud i en himmel langt op. På den måde følger juleudsmykningen tidens trend, og det er samme type udsmykning, der også er i Helsingør, Køge, Viborg... mange byer, siger Christian Schubert, der har Juleministeriet - en virksomhed i stor vækst, der har lager i udkanten af Fredensborg.

Onsdag aften blev julebelysningen kortvarigt tændt i Jernbanegade i Fredensborg. Til ære for avisens fotograf - for at tage et smugkig på det smukke syn, der bliver officielt afsløret søndag med juletræstænding på Store Torv klokken 16.30.

