Julen som hjerternes eller skærmenes fest?

Sådan lyder spørgsmålene forud for tirsdag den 28. november, hvor Fredensborg Store kro inviterer til et spændende foredrag fra klokken 19.00 til 21.15.

Sociolog Anette Prehn og speciallæge i almen medicin Imran Rashid har slået pjalterne sammen for en fælles sag. Tirsdag aften retter de blikket mod de (u)vaner, som mange danskere har fået bygget op siden smartphonens indtog for 10 år siden. De fortæller, hvorfor det både biologisk og socialt giver god mening at bane vej for reelt nærvær, når man er sammen med dem, man elsker. Billetter kan købes via www.billetto.dk.