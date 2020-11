Julemarked fyldt med Karlebos egen natur

I Karlebo vokser der hver weekend op til jul, et naturjulemarked frem, med kogler, kranse, kastanier, kræmmerhuse, kanel- og kardemomme i kongelige kopper.

Initiativtagerne Anne og Lotte bor begge i området, og det lokale betyder meget for dem:

"Vi er begge naturmennesker og bliver inspireret af det, der er lige uden for vores vinduer. Farver, former og dufte er det, som spreder julestemning hos os," fortæller de i en pressemeddelelse.

"Undersøgelser viser, at selv om vi gerne vil, har danskere ikke tid til at gå ud i naturen, så derfor har vi samlet alt, hvad naturen giver, her på markedet," lyder det i pressemeddelelsen.