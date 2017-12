Send til din ven. X Artiklen: Julekoncert med pladeaktuelle Baobab Sisters Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Julekoncert med pladeaktuelle Baobab Sisters

Fredensborg - 20. december 2017 kl. 21:05 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Baobab Sisters specialiserer sig i at synge sydafrikanske sange på sprog som zulu, xhosa og sotho. Gruppen rejser til Sydafrika en gang om året og har over årene opbygget et repertoire med et bredt udsnit af landets sangskat.

Nu kommer gruppen til Krogerup Højskole for at give en stemningsfuld julekoncert. Gruppen ledes af Rikke Forchhammer, der er forstander på Krogerup. Det er den 22. december klokken 20.00, og koncerten er del af ugekurset Jul på Krogerup, men koncerten er også åben for gæster udefra.

Publikum bliver præsenteret for alt fra politiske sange skrevet under apartheid over traditionel musik til moderne popnumre om den svære kærlighed. Alt sammen tilsat gode historier og anekdoter fra gruppens mange rejser.

Koncerten på Krogerup Højskole er den første efter udgivelsen af gruppens soloalbum 'Baobab Sisters'. Leder af koret og forstander på Krogerup Højskole, Rikke Forchhammer, udtaler:

- Koncerten finder sted på vores populære julekursus, så der bliver rigtig mange mennesker. Det bliver varme sydafrikanske sange på en kold decemberdag lige inden jul.

For gæster koster det 60 kroner at lytte til koncerten. Unge under 30 år slipper med 30 kroner. Man kan tilmelde sig via højskolens hjemmeside.