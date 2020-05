Jordprøver fortæller god nyhed om Nivås muld

Om få år skal en ny bymidte skyde op i Nivå, og alle miljøundersøgelser tyder på, at bymidten rejser sig på jord, der er fri for forurening.

I en kort årrække har der været et værested med værkstedsaktiviteter mellem parkeringspladserne og Nivåvej, og der er sket oliespild på et asfalteret areal vest for bygningen. En jordprøve viser, at jorden under asfalten er ren.