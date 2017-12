Mindst en beboer i Grønholt har udløst bekymring over den jordkvalitet, der bliver kørt på en mark tæt på et skovbryn. Han efterspørger desuden en omlægning af den tunge trafik, der kommer ind mod Grønholt fra Isterødvejen.

Jordkørsel i lille landsby udløser kritik

Forvaltningsdirektør Thomas Barfoed har oplyst, at der er tale om en lovlig terrænregulering på Grønholtvej 28. Formålet er at forbedre dyrkningspotentialet af arealerne.

Rent juridisk kan kommunen ikke forbyde kørsel med tung køretøjer på offentlige veje, når blot det sker på lovlig vis. Selv hvis det slider ekstraordinært på vejene, kan der ikke rejses erstatningskrav. Entreprenøren skal dog sikre, at jordrester på en vejstrækning bliver fjernet, og det vil kommunen straks sørge for, at entreprenøren bliver mindet om, fremgår det af meldingen fra Thomas Barfoed.

- Det er en forudsætning, at der kun anvendes ren jord. Der er desuden stillet skærpet krav om at overholde grænseværdierne for klasse 0 jord (reneste jordklasse), idet arealet benyttes landbrugsmæssigt. Jorden stammer fra ét enkelt stort byggeprojekt, og jorden er analyseret i henhold til gældende regler forud for anvisning. Vi har derfor ingen grund til at tro, at jorden, som benyttes ved terrænreguleringen, er forurenet, oplyser Thomas Barfoed.