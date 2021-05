Se billedserie At give hende følelsen af at være noget særligt var krænkerens våben, og selvom familien også var omkring hende - til brætspil og fodbold - fattede de ikke mistanke til den pædagogmedhjælper, der var så populær i institutionen i Nivå.

Send til din ven. X Artiklen: »Jeg var ni år, da han fik skabt et fundament for at kunne begå krænkelser « Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

»Jeg var ni år, da han fik skabt et fundament for at kunne begå krænkelser «

Når et barn bliver offer for »grooming«, er det enormt svært at få sagt fra. Det er de voksnes ansvar at sikre, at overgreb ikke sker - eller at overgreb hurtigt bliver opdaget, hvis de sker. En nu 21-årig kvinde og hendes far fortæller her, hvorfor de voksne skal vågne op og gøre noget, gøre mere!

Fredensborg - 20. maj 2021 kl. 05:52 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Det var en veninde, der sagde, at hun skulle sige det til en voksen. Til psykologen. Veninden pressede på, og en dag tog hun sin veninde med til det planlagte møde. Hun husker stadig reaktionen, da de kom ind på psykologens kontor.

- Er du sikker på, at din veninde skal med? Det er jo rimelig personlige ting, vi skal tale om, spurgte psykologen. Og ja, min veninde skulle med, fortæller hun.

For at sikre, at hun også fik det sagt. Og det gjorde hun, og psykologen sagde, at det jo var helt forkert, alt det hun havde været udsat for. At det skulle stoppe, og at hun skulle fortælle det til sine forældre.

Men der gik alligevel et stykke tid, inden hun fandt modet til at sige det, og det skete i små bidder. Fordi det var så svært. Det var 10 års liv som offer for en seksuel krænker, som hun skulle sætte ord på. Hun skulle bryde ud af den manipulation, der havde holdt det hele hemmeligt.

Fakta I marts måned blev en 32-årig mand dømt halvandet års fængsel for seksuelle krænkelser af tre mindreårige piger. Overgrebene skete, da han var pædagogmedhjælper i fritidsklubben Basen i Nivå.

Dagens artikel sætter fokus på grooming, hvor en krænker opbygger et tillidsforhold til børn og derefter begår et seksuelt overgreb. Det indleder en undersøgelse af, hvordan voksne kan forebygge grooming. De, kære læser, vil umiddelbart have svært ved at forstå det. Hvordan kan en pige blive kysset som 10-årig af den voksne pædagogmedhjælper, blive narret til at udveksle nøgenbilleder over webkamera som 12-13-årig og senere bo sammen med den voksne mand, der for nylig ved retten i Helsingør fik en dom på halvandet års fængsel for seksuelle krænkelser af tre mindreårige piger.

Hendes far er stadig ved at forstå det, og hun forstår kun til dels. Nej, det er forkert at sige, for i det seneste år er der mange samtaler, der har hjulpet hende til at forstå. Efterhånden som hun har fortalt det til flere og flere, hører hun noget klogt. Noget hun kan bruge, og en af tingene fortalte en kusine.

- Min kusine har en datter, der er otte år, og hun havde slået sig. Nu puster jeg tre gange med tryllestøv på dit knæ, og så går det over, sagde min kusine og pustede tre gange. Og det gik over - min kusines datter græd ikke mere. Det hjalp... Jeg havde glemt, at en 8-årig tror på sådan noget. Så forstår jeg bedre, hvad der skete med mig, fortæller hun.

Med tryghed og tomhed For hun var ni år, da det hele begyndte. Hun gik i fritidsklubben Basen og var en rigtig fodboldpige. Hendes lillebror var på det tidspunkt lidt forsigtig og tilbageholdende, og det tog meget af moderens opmærksomhed.

Hendes far kom ofte sent hjem fra sit arbejde. Det var ikke, fordi han ikke deltog i børnenes liv. I årene brugte han weekender og aftentimer på at støtte hendes liv i fodboldklubben, men eftermiddagene i de år, de blev brugt i fritidsklubben Basen, hvor en af de populære mandlige pædagogmedhjælpere begyndte at sende hende beskeder.

- I det første halve år spurgte han bare, hvordan min dag var gået. Han fik mig til at føle, at jeg var noget særligt, og det gav mig en tryghed. Hvis jeg ikke svarede ham, blev han lidt fornærmet og sur. Der gik ikke lang tid, før jeg blev tom indeni, hvis han ikke havde skrevet en dag, og da det senere blev til mere, kunne jeg ikke sige fra. For jeg vidste, at det skulle følge med, for at jeg fik den tryghed og fornemmelse af at være noget særligt, fortæller hun.

Når hun tænker tilbage på pigen, der spillede fodbold for 11 år siden, er det mange dårlige år, der kunne være undgået - hvis de voksne på Basen havde opdaget, hvad pædagogmedhjælperen skjulte.

Og hvem er så hun? Hvem er den anonyme fortæller i denne artikel? Hun er 21 år gammel og sidder ved siden af sin far ved familiens spisebord.

Efter ord kommer tårer Når hun taler, er det uden tøven. Hun overvejer at stå frem med navn i artiklen, fordi hun synes, at hendes historie er vigtig at få fortalt, så alle kan lære af den. Kommunen, fritidsklubberne, pædagogerne, forældrene og ikke mindst børnene - de unge piger.

Da hun er færdig, siger hun noget, der ikke må glemmes i denne artikel. At hun godt kan være stærk og sætte ord på, hvad der skete, men bagefter er der ingen eller kun få, der ser, hvor meget hun græder.

Hendes far formår næsten at skjule en vis vrede bag en rolig og fornuftig argumentation, men han synes helt grundlæggende, at kommunen, institutionen og pædagogerne har svigtet ved ikke at reagere på de advarselssignaler, der trods alt var. Flere af overgrebene i form af intime berøringer skete i selve fritidsklubben til filmaftner og på lejrture.

Hun var et barn på ni år, da pædagogmedhjælperen opbyggede et tillidsforhold, som han senere udnyttede til seksuelle krænkelser. Det illustreres af billederne af fortælleren i denne artikel - det er børn, der udsættes for grooming.

- Inden der sker krænkelser i en fritidsklub, er der sket grooming. Der er opbygget en tillid, fordi ellers fortæller børnene det til en voksen. Derfor har de uddannede pædagoger og ledelsen et ansvar. Der er nogle regler, der skal følges. Der er nogle ting, som medarbejderne ikke må gøre - og det må de ikke af en række årsager. Jeg mener ikke, at en stor gruppe af mandlige medarbejdere skal mistænkes for at begå overgreb - det skal bare italesættes, så reglerne er kendt, siger han.

Flyverkram og fodbold For der var advarselssignaler. Når far og datter spoler båndet tilbage og derefter langsomt afspiller filmen fra de seneste 10-12 år, er der tidspunkter, hvor en voksen burde have grebet ind.

- Jeg kan huske, at en pædagog på et tidspunkt sagde til os, at nu måtte vi piger også lave noget andet end at hænge sammen med ham hele tiden. Vi var meget nede bag kaninburene, fortæller hun og giver det som et eksempel på, at en voksen havde set, at der var noget forkert i en lille flok børns nære tilknytning til den mandlige pædagogmedhjælper.

En anden ting var jargonen blandt de unge ansatte i fritidsklubben.

- Der blev talt åbent om, at han bare ventede på, at jeg blev gammel nok, så han kunne blive rigtig kæreste med mig, husker hun.

Det vigtigste for mig er at bryde med, at emnet er så tabubelagt. Det er hårdt at være den, der først taler om det, men én skal gøre det - og det må så være mig, siger hun.

Hendes far fortæller, at pædagogmedhjælperen altid fik et særligt kram. Hun løb frem mod ham og kastede sig i armene på ham - et flyverkram, og det undrede forældrene, men der var altid en forklaring.

- Sådan gjorde han med alle, sagde hun. Når han i weekenderne tog med ud for at se fodboldkampene, var det ikke bare min datters kampe, han så. Det var også de andres, fortæller han om de advarselssignaler, der var svære at navigere i.

Datteren ryster lidt afvæbnende på hovedet, for ja - det var undskyldningen. At sådan var det med alle, men i virkeligheden var det kun nogle få piger, som han fik til at føle sig helt specielle.

Han tilbød altid at lukke Når der var madaftner, var der to voksne på arbejde. Hvordan kunne barnet og den voksne krænker ende alene sammen i institutionen? Jo, han tilbød altid at lukke.

- Så stak den anden voksne hovedet ind og sagde farvel, og vi var et par stykker tilbage - og når de andre var taget hjem, var vi alene, fortæller hun.

Han kunne også låne fritidsklubbens bus, og den brugte han til at køre enkelte af pigerne hjem. Da hun blev ældre, flyttede familien i en årrække til et nybygget hus i en anden kommune, men det var ingen hindring - Basens minibus kom vidt omkring.

Forældrene reagerede også på nogle af advarselssignalerne. Da hun var 10 år, og hun altid snakkede om ham, spurgte hendes mor en dag, om de havde kysset. Reaktionen var voldsomt. Ad!!!! Nej. Smækken med døren ind til børneværelset, og så kom der ikke mere ud af det.

Nogle år senere så hendes far tilfældigt på et udskrift af hendes telefonopkald, at der var mange opkald til den samme person, mange lange samtaler. Hun var under 15 år, opkaldene gik til pædagogmedhjælperen, men forklaringen var, at de var blevet gode venner. Altid en forklaring, der var svær at nå ind bag.

- Jeg stoler på min familie. Jeg stoler på, hvad mine børn siger - det er jeg simpelthen nødt til, for jeg kan ikke gå og være mistroisk hele tiden, forklarer hendes far og siger, efter lidt eftertanke:

- Jeg tror, at vi som forældre er gode til at stille spørgsmål eller sige, hvad børnene ikke må, men vi er ikke så gode til at snakke med vores børn om, hvad de ville gøre, hvis det virkelig skete eller var sket.

Grooming rammer også den seje pige, der er god til at sætte en facade på. Når man først er fanget i det, skal der en fejl til, før man taler over sig og fortæller om det. Derfor: Snak, snak, snak med dine børn - så er der større chance for, at de fortæller noget, hvis de har oplevet overgreb. Jeg lavede aldrig en fejl, så det blev opdaget. Desværre, siger hun.

Hvad siger datteren? Jo dér var måske noget, der kunne have løsnet knuden af hemmeligheder, fortielse og fornægtelse.

- Det ville have fået mig til at sætte ord på flere ting - så jo, måske, siger hun og fortæller, at de voksne skal passe på med at undervurdere børns evne til at lyve.

- Jeg har tænkt meget over det. Børn er virkelig gode til at putte en facade på over for voksne.

Krænkelser kendt i 2016 Når grooming har stået på i en årrække, er relationen mellem krænker og offer blevet så tæt, at den er svær at bryde for offeret.

Skal der undervises mere i grooming og digitale krænkelser på skolerne? Hun nikker, det har hun egentlig aldrig tænkt på, men ja - det ville give barnet nogle ord, der kan bruges til at sige fra. Hendes far stritter let imod - det kan hurtigt signalere, at barnet har ansvaret for at undgå krænkelser.

På ét punkt er hendes far særlig fortørnet. I denne konkrete sag var der en mulighed for at optrevle hele sagen i 2016, hvor ledelsen på Basen fik kendskab til en anden sag, hvor den samme unge pædagogmedhjælper havde krænket et barn, en pige under 15 år.

Vores samfund er bygget op på, at forældrene arbejder ude. Vi afleverer vores børn, imens vi arbejder. Vi afleverer vores børn til voksne mennesker, og vi har en forventning om, at sådan noget som det her ikke sker, siger faderen.

Dengang blev det ikke politianmeldt, og ingen kiggede på, hvem pædagogmedhjælperen også kunne have krænket i de år, hvor han var i en tæt relation til nogle ganske få unge piger.

- Sagen blev af lederen ikke indberettet til kommunalbestyrelsen, som den burde, mener hendes far.

For der er faktisk regler på området.

Overgreb mod børn skal rapporteres opad i systemet, så der sker en professionel reaktion. Ville det have ændret noget? Hvis der dengang for fem år siden var kommet hul på historien, hvis tabuet var væk - hvis det var kommet frem?

Datteren er ikke i tvivl. - Dengang ville det have ødelagt mig i momentet, men jeg ville være fire år længere fremme i at finde ud af, hvad meningen er med mit liv. Og jeg ville have undgået fire år, hvor jeg havde det dårligt.

Tidslinje 2009: Det begynder med søde beskeder på MSN.

2010: Ved kaninburet får hun det første kys af den voksne pædagogmedhjælper. Hun taler meget om pædagogmedhjælperen. Hendes mor spørger, om de har kysset - hun reagerer med afvisning og væmmelse.

2010-2011: De første berøringer sker i fritidsklubben efter arrangementer som madaftner eller efter lukketid, og det bliver til seksuelle krænkelser. En pædagog siger, at de unge piger i klubben også skal lave andet end at knytte sig til den mandlige pædagogmedhjælper.

2011-2013: Krænkelserne sker digitalt. Hun er blevet 13 år og har aldrig i skoletiden fået undervisning i, hvordan børn skal reagere på digitale krænkelser.

2012-2014: De unge, mandlige kolleger pjatter med, at pædagogmedhjælperen bare venter på, at hun bliver gammel nok til, at de kan blive lovlige kærester.

2013-2014: Hendes far spørger til de mange telefonsamtaler med pædagogmedhjælperen og stoler på det svar, han får - at de er gode venner.

Ledelsen på Basen hører om en sag, hvor pædagogmedhjælperen har seksuelt krænket en anden pige under 15 år. Der sker ingen politianmeldelse eller undersøgelse af, om det er gået ud over flere piger.

2016-2018: Hun er nu i et afhængighedsforhold til pædagogmedhjælperen, der ikke mere arbejder på Basen. På et tidspunkt bor de sammen, og det er svært at bryde ud af, fordi hun med sin tavshed om krænkelserne er blevet den, der beskytter ham mod fængsel.

2019: Det er året, hvor hun første gang siger det højt til en veninde, der hjælper hende til året efter at få det sagt til sine forældre.

2020-2021: Sagen bliver politianmeldt i juli og fører i marts 2021 til en dom for krænkelser af tre mindreårige piger.