På Per Gyrum Skolen er ledelseslaget meget ude i timerne for at undervise som her, hvor to piger for nogle år siden kigger halvt undrende på skoleleder Charlotte Bie. Hvad vil hun? Ja, med ledelse på gulvet vil hun blandt andet finde den balance, der giver de bedste forhold for medarbejdere og elever - uden at pengekassen løber tom. Foto: Allan Nørregaard

»Jeg spiller mig skakmat, hvis jeg ikke er med på gulvet«

Forældre og pædagoger vil oftest have et ønske om lidt flere hænder til at passe børnene. En leder ved, at pengene ikke gror på et træ. Hvordan kan det forenes i høj kvalitet? Ved at ledelsen også er på gulvet, fastslår skoleleder Charlotte Bie.

For et par år siden måtte Charlotte Bie træde ind i en lederrolle i fritidshjemmet, der er knyttet til Per Gyrum Skolen.