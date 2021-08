Nej, problemet var ikke alene, at Pia Rasmussen havde forfald. Problemet var, at visitationen udskrev Pias 87-årige demente mor, uden at der var plejepersonale, sygeplejersker eller andet omsorgspersonale til stede til udskrivningskonferencen. Foto: Kim Rasmussen

"Jeg er chokeret over, hvordan vores oplevelse kan omskrives til forvaltnings-snik-snak"

Det er horribelt at se, hvordan borgernes klager bliver omskrevet til forvaltnings-snik-snak, der intet fortæller om klagens indhold, påpeger Pia Rasmussen, hvis demente mor blev udskrevet fra Skovgården til et møde, hvor kun en visitator deltog.

Fredensborg - 30. august 2021 kl. 12:17 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

»Manglende inddragelse af pårørende. Her særligt et forløb hvor udskrivningskonferencen blev afholdt selv om den pårørende havde forfald.« Sådan lyder et resume af en af de mange klager over plejen på rehabiliteringscentret Skovgården, og Pia Rasmussen blev rasende, da hun læste netop den linje. - Det er jo anonymt, men jeg ved godt, at det er mig og min mor. Jeg er chokeret over, hvordan vores oplevelse kan omskrives til forvaltnings-snik-snak. Nu skal jeg fortælle, hvad der skete. En søndag fik jeg så ondt i min ryg, at jeg måtte have en akuttid til en behandling. Med det samme gav jeg besked om, at jeg ikke kunne komme til udskrivningsmøde for min demente mor til den aftalte tid om mandagen, men at jeg kunne komme på et hvilket som helst andet tidspunkt.

- To timer før det planlagte møde om mandagen dukkede visitatoren op og havde udskrivningskonference med min mor uden tilstedeværelse af noget andet plejepersonale. Det skete uden bisidder, og det har jeg dokumentation for, og min demente mor anede ikke, at hun var blevet udskrevet, og da hun kom hjem, var der ingen rollator. Den skulle første hentes ude på brandstationen. Visitatoren troede, at det var min mors rollator, der stod på Skovgården, men der stod altså »Tilhører Skovgården« med store bogstaver, og det kunne jeg have fortalt, hvis jeg havde været med.

Snak ikke udenom Med sin klage forsøger Pia Rasmussen at rejse en diskussion af fagligheden i kommunens visitationsafdeling, fordi det er visitationen, der afgør niveauet for den enkeltes pleje, og hvis det arbejde ikke fungerer, giver det afledte problemer for plejepersonalet.

Hun anerkender, at der kan ske enkelte fejl, men hvis en dement kvinde på 87 år bliver udskrevet af en visitator på et møde uden hverken input fra plejepersonale eller pårørende, er det et ledelsesproblem eller et ressourceproblem.

- Så stærkt må det simpelthen ikke gå, og jeg har mødt medarbejdere på Skovgården, som heller ikke var tilfredse med den behandling, som min mor fik. Det er jo med til at ødelægge arbejdsglæden for de medarbejdere, som der er brug for, siger Pia Rasmussen, der har den oplevelse, at forvaltningen og til dels også politikerne negligerer de strukturelle problemer i kommunens ældrepleje.

Sagen i stikord På byrådsmødet mandag den 30. august klokken 18.00 skal politikerne diskutere Skovgården, der siden åbningen har været ramt af klager over pleje og rehabiliteringsafsnittet.

Flere politikere har efterspurgt en politisk debat om emnet, vel at mærke en debat, der ikke sker på lukkede møder.

Mødet holdes på rådhuset, Egevangen 3B, Kokkedal.

