Jazzklubben flytter i historisk prinsessesal

I Fredensborghusene ville det fremover kun være muligt med to årlige arrangementer, og det har jazzklubbestyrelsen ikke fundet attraktivt for jazzgæsterne, fortæller Ole Holde fra Jazzklubben.

Som altid, når Fredensborg Jazzklub arrangerer jazz i byen, så vil der være tale om et helaftensarrangement med en dinnermenu og efterfølgende jazzmusik og dans for en pris af 300 kroner, fortæller Fredensborg Jazzklub. I lokalet vil der primært være runde borde til cirka otte personer, som placeres rundt omkring det centralt placerede jazzband. I forbindelse med billetbestillingen i Fredensborg Boghandel vil der være bordbestilling ved efterfølgende at kontakte Ole Holde per telefon 2067 5225 eller pr. mail ole@holde.net