Jazzens historie og Nobel Swingtet - en sundhedskur

På DRTV delte han en stor jazzepoke med chefen for underholdningsafdelingen, journalisten og forfatteren Henrik Wolsgaard-Iversen. Publikum kan glæde sig til et nyt parløb med Per Møller Hansen og Henrik Wolsgaard-Iversen, når de sammen med resten af Nobels Swingtet rykker ud med den levende, illustrerede virkelighed af 'How jazz Was Born'...altså et swingende show med fortællingen om jazzens historie. Billetter á 100 kroner kan købes via billettelefon 27122813 eller www.nivaateater.dk