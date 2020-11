Jacob Riising går »live« for børnene

Louisiana LIVE plejer at finde sted på hverdagsaftener med et voksent publikum. Men ingen af delene er som det plejer, når Louisiana får besøg af den kendte tv-vært, børnebogsforfatter og uhøjtidelige historiefortæller Jacob Riising til en snak om spændende ting og mennesker.

For nogle år siden skrev Jacob Riising bogen om de 100 sejeste mennesker, der har gjort verden til et bedre og sjovere sted. Nu følger han op med »Verdens bedste ideer og et par sygt dårlige«, hvor man blandt andet bliver klogere på, hvem der opfandt bilen, burgeren og toiletpapir, hvorfor det er en god idé at vaske hænder. Man kan også læse om den sadistiske skolelærer fra Venedig, der opfandt lektierne. Arrangementer i Koncertsalen afholdes med et begrænset antal deltagere i fuld overensstemmelse med gældende regler og retningslinjer. Salen fyldes halvt op med tomme pladser mellem hver reservation.