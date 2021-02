Ja til hjælp med kørsel sendte 86-årige demente bagud i vaccinekø

I september 2017 havde Else kæmpet længe for at få aflastning, fordi hun tog sig af sin demente ægtefælle Tonny i eget hjem. Nu er Tonny død, Else er selv blevet dement og datteren Pia Rasmussen oplever, at den frustrerende kamp gentager sig - med overraskelsen over en manglende vaccine som et af bumpene på vejen.