De nye ejere af et gammel sommerhus har fået lov til at rive det ned. Det ligger i Kokkedal ved Mikkelborg Strandpark ud til Øresund - ses på billedet med stråtækt tag.

Ja til at nedrive sommerhus fra 1950'erne

Fredensborg Kommune har i juli meddelt tilladelse til nedrivning et bevaringsværdigt sommerhus og et udhus beliggende Strandvejen 340E, matr. nr. 2 k Ullerød By, Karlebo.

Bevaringsforeningen Fredensborg ærgrer sig over nedrivningen af sommerhuset, der ligger - eller lå - i et område med nyere ejendomme, i 1. række ud til Øresund.

- Det er et smukt og renfærdigt sommerhus som klær' kysten som en repræsentant for 1950-ernes sommrhusbyggeri. Det mente vi, det skulle blive ved med, Men forvaltningen mente ikke, at de har hjemmel nogen steder til at modsætte sig nedrivning. Som sædvanlig, konstaterer No Widding, formand for Bevaringsforeningen Fredensborg.