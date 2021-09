Ja, der er også chikane her i kommunen

Byrådsmedlemmet Louise Mehnke, der sidder i sin 1. valgperiode, gav et eksempel på verbal chikane, som hun havde modtaget via sin personlige mailadresse. Hun er opstillet som nummer 3 på den socialdemokratiske liste. Arkivfoto: Peter Mailand

»Bered dig på, at hver gang jeg får chancen, vil jeg opsøge dig på gaden, til valgdebatter... alle vegne«. Chikane af byrådspolitikere sker også i Fredensborg Kommune.

Fredensborg - 02. september 2021 kl. 05:11 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I det seneste år har der på landsplan været debat om chikane af byrådspolitikere, og det har fået Kommunernes Landsforening til at sende en opfordring til de enkelte byråd og alle byrådsmedlemmer.

Af brevene fremgår, at byrådene kan yde vejledning, støtte og psykologbistand til byrådsmedlemmer, der måtte opleve chikane, og det blev besluttet på mandagens byrådsmøde.

På det tidspunkt havde byrådsmødet varet et par timer, så byrådet var inde i den fase, hvor de fleste sager blev vedtaget uden debat.

Men byrådsmedlemmet Louise Mehnke (S) bad om ordet og kom med et eksempel, som hun havde været udsat for.

»Bered dig på, at hver gang jeg får chancen, så vil jeg opsøge dig på gaden, til valgdebatter .. alle vegne. Du er (og nu med fed og understreget) total intellektuel falliterklæring, læste hun op fra en af de mails, som hun havde modtaget på sin private mail - ikke den officielle byrådsmail.

Få minutter senere kom en ny mail fra samme person med ordene:

»Jeg holder mig ikke tilbage for at fortælle på facebook, at jeg synes du pisser på det embede du stiller op til. Men det havde du nok forstået efterhånden, hvis det var dig muligt.«

- Sådan skrev en mand til min private mailadresse. Jeg kan godt fortælle, at det føles meget voldsomt og truende. Der stod selvfølgelig meget mere, men jeg vil skåne jer og mig selv for detaljerne. Dem kan I nok tænke jer til, fortalte Louise Mehnke og fastslog, at ingen byrådsmedlemmer stiller op til, at andre kan tilsvine og true en, og derfor var hun glad for, at byrådsmedlemmer nu kan få hjælp til at håndtere chikane og trusler.

En sætning hang i luften Hun understregede, at det havde hun også fået, også inden regelsættet blev vedtaget i byrådssalen, og hun kom med en tilføjelse:

- Jeg vil desuden gerne bede om, at det bliver tydeligt hvor et byrådsmedlem kan henvende sig, hvis man oplever grænseoverskridende adfærd fra andre byrådsmedlemmer. Måske har man ikke lyst og mod til at henvende sig til sin egen gruppeformand eller parti i sådan en sag.

Den afsluttende bemærkning skabte lidt uro og mumlen i byrådssalen, hvor det fra den borgerlige side lød »den sluttede lidt mærkeligt«, og gruppeformand Per Frost Henriksen (S) vred sig da også lidt i stolen, men stadig med et smil, indtil Louise Mehnke med oprigtig overraskelse kiggede over på sit eget partis gruppeformand og sagde noget med, at det skam ikke var ment på ham, men en generel betragtning.