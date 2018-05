Fredensborg Bibliotekerne præsenterer bøger fra fjerne himmelstrøg til en booktalk på Sørup Is og Kaffestue. Foto: Kim Rasmussen

Ishus i tæt samarbejde med bibliotek

Fredensborg - 11. maj 2018

Tag på sommerferie i litteraturen og besøg fjerne himmelstrøg, betagende kyster og fascinerende storbyer, når det litteraturglade personale fra Fredensborg Bibliotekerne præsenterer romaner, der foregår forskellige steder i verden.

Uanset om sommerferien går til udlandet eller Danmark, giver skønlitteraturen alle en mulighed for at tage ud og opleve verden - og den oplevelse vil Maria, Mille og Nynne fra Fredensborg Bibliotekerne gerne give videre. Derfor vil de til booktalken den 29. maj klokken 17-18 præsentere en række romaner, der foregår ude i den store verden - og de lover at komme vidt omkring.

Booktalken foregår hos Sørup Is & Kaffestue, Sørupvej 1, i Fredensborg. Det koster 50 kroner at deltage. For det beløb får man masser af læseinspiration, en kop smagfuld kaffe eller te og et stykke valgfrit hjemmebagt kage. Kom gerne i lidt god tid, så du kan nå at forsyne dig og være klar til, at booktalken går i gang klokken 17. Der er et begrænset antal billetter, så det er først til mølle.

Booktalken er arrangeret i samarbejde med Sørup Is & Kaffestue.

Om booktalken siger litteraturformidler Nynne Jakobsen:

- Det er jo så fedt, at man kan rejse, hvorhen man vil i skønlitteraturens verden. Tænk, at man hjemme fra sin dagligstue kan besøge lande over hele verden. Omvendt kan det også give en helt særlig dimension til ens rejseoplevelse, hvis man faktisk befinder sig i et andet land og så læser noget, der foregår samme sted. Det elsker jeg selv, når jeg er ude at rejse.