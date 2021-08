Ironman: Stort triatlonløb lukker flere vejstrækninger søndag

Søndag bliver en lang række vejstrækninger i Fredensborg og omegn bliver lukket for trafik, når deltagerne i Ironman krydser kommunen. Læs mere for de enkelte strækninger på Ironman.com

Søndag bliver en lang række vestrækninger lukket for trafik, når ét af verdens største triatlonstævner kører tværs gennem kommunen

Fredensborg - 21. august 2021

Søndag kommer et af verdens største triatlonstævner til Fredensborg Kommune. Ironman Copenhagen har i år det største antal deltagere nogensinde, hvilket nok skyldes, at eliten hungrer for at komme ud efter Corona-pandemien.

Det er 11. gang Nordsjælland lægger asfalt til Ironman, der har vokset sig til at være et af verdens største triatlonstævner. Mere end 3100 deltagere fra over 70 lande har sat kursen mod København for at gennemføre den legendariske Ironman på 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,2 km løb.

Og det tiltrækker mange tilskuere. Søndag forventer Politiet, at mere end 200.000 tilskuere følger deltagernes anstrengelser igennem København og Nordsjælland.

Vejstrækninger afspærret "Af hensyn til beboernes og deltagernes sikkerhed afvikles cykelruten på afspærrede ruter i Nordsjælland og København. I den forbindelse har arrangørerne i samarbejde med de involverede kommuner og Politi udviklet en afspærrings- og omkørselsplan, som har til hensigt at bringe beboere hen, hvor de gerne vil under afviklingen. Dog skal man forvente øget rejsetid," oplyser arrangørerne i en pressemeddelelse.

Som en del af det hårde stævne skal deltagerne ud på en 180 km. lang cykeltur og det betyder at en lang række veje og strækninger i Fredensborg Kommune bliver lukket for trafik. Det gælder blandt Strandvejen, der er lukket for trafik fra kommunegrænsen i Kokkedal til Sletten, hvor rytterne drejer af mod vest syd for Humlebæk og kører på tværs af kommunen.

Brug motorvejene Det anbefales så vidt muligt at bruge motorvejsnettet til at krydse ruten og for at undgå kø. Det er naturligvis muligt at krydse ruten på cykel og på gåben. Der er rig mulighed for at komme ud på gader og stræder for at følge deltagernes kamp mod hinanden og dem selv. Mange beboere på ruten også sætter kaffebordet ud i indkørslen og har en hyggelig dag med at heppe på deltagerne.

"Da vi har stadig Corona hængende over os vil der ikke lavet deciderede hot spots, og der opfordres til at undgå steder, hvor der allerede står mange mennesker. Når det er sagt er der rigelig med plads på den lange cykelrute," lyder det videre.