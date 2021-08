Med planerne om et butikscenter og boliger vil trafikken på Usserød Kongevej stige til det dobbelte, og det har fået investoren bag Format-projektet til at tilbyde at betale for lysregulering. En del politikere vil dog hellere have en rundkørsel, og det skaber nu en heftig debat og ekstraordinære møder. Her ses en af de seneste skitser af projektet. Foto: Peter Mailand

Investor øger størrelsen på fem af 10 omstridte butikker

Fredensborg - 23. august 2021 kl. 04:16

Handel: Investorerne bag Format-projektet har øget butiksstørrelserne i et kompromisforslag til politikerne. Imens bliver butikkerne som Tøjeksperten, Sportsmaster og Søstrene Grene større og større mange steder i landet.

Kokkedal: Et kompromisforslag er på vej. Joacim Bruus-Jensen fra Format-projektet på Cirkelhusgrunden har på et møde stillet det forslag, om det vil være i orden med fem butikker på 500 kvadratmeter i et nyt butikscenter i stedet for 10 butikker af den størrelse.

De sidste fem kan så være 750 kvadratmeter, og det forslag får nu opbakning fra et politisk flertal. Hvad er det så for butikker, som politikerne kan forvente i et nyt center? Et par hurtige opslag på Google viser, at Sportsmaster i Big Shopping Center i Herlev er på 800 kvadratmeter.

I Aarhus har Søstrene Grene åbnet en butik på 645 kvadratmeter, og H&M i Sillebroen i Frederikssund er på knap 1800 kvadratmeter. Imerco i Silkeborg åbnede sidste år med 700 kvadratmeter, og Tøjeksperten i Randers har nu 700 kvadratmeter. I det hele taget går jyderne op i størrelser - 600 kvadratmeter har Tøjeksperten i Herning.

For alle de nævnte butikskæder gælder, at de er repræsenteret i mindre størrelse i Hørsholm Midtpunkt, hvor Illums Bolighus i øvrigt gør klar til at flytte i større lokaler - de er nu 700 kvadratmeter.

Vupti, 10 butikker

Tallene giver et fingerpeg om de butikker, der måske kan tænkes at flytte til et nyt butikscenter i Kokkedal. Projektet blev født med ord om pladskrævende varer, men ganske pludselig i foråret blev 10 butikker af 500 kvadratmeter en del af det kommuneplantillæg, der lige har været i høring.

Indtil da havde der været tale om relativ få små butikker med udvalgsvarer som sko, tøj, bøger, legetøj og isenkram - dertil store butikker på over 1000 kvadratmeter.

Med et nyt butikscenter i Kokkedal kan politikerne øge den andel af udvalgsvarer, der bliver købt inden for kommunegrænsen fra 26 procent til 84 procent, og deri ligger et politisk argument. Det giver samtidig en ny bymidte i Kokkedal med mulighed for eksempelvis biograf og nyopførte etageboliger, hvis soveværelser skal vende mod øst for at undgå for store støjgener fra motorvejen.

Ikke bekymret

Der er politiske argument for at støtte bycentret, men der er også stemmer, der taler imod. Hørsholms byrådspolitikere er nervøse for, at handlen spredes til et nyt butikscenter uden for nærområdets historiske bymidter.

Resultatet kan blive butiksdød i det handelscentrum, som Hørsholm stadig har. Imens diskuterer andre, hvad et nyt butikscenter vil give af udfordringer for handelslivet i Humlebæk, Nivå og Fredensborg.

Lars Simonsen (R), formand for Plan-, Miljø- og Klimaudvalget, er ikke bekymret for det kompromis, der nu kan samle et flertal.

- Vi får et sted, hvor vi ligesom i Gentofte kan handle større udvalgsvarer. Altså modsat det, som vi har i bycentrene i dag. I fremtiden behøver vi ikke køre så langt, og vi får vækst i området - en biograf, ungdomsboliger, måske også et hotel. Vi har også lyttet til kritikken og øget størrelsen, så fem udvalgsvarebutikker skal være på mindst 750 kvadratmeter, fem skal være på mindst 500 kvadratmeter, forklarer Lars Simonsen og tilføjer, at de eneste nye dagligvarebutikker bliver ganske små- en kiosk, en bager.

Når Frederiksborg Amts Avis spørger, hvorfor der overhovedet skal være butikker under 1000 kvadratmeter, svarer Lars Simonsen, at det er et kompromis, og han mener ikke, at de 10 butikker i størrelsen 500-750 kvadratmeter vil betyde, at butikker som Tøjeksperten, Sportsmaster, Søstrene Grene, H&M og Illums Bolighuse på sigt rykker fra Hørsholms bymidte til et nyt butikscenter i Kokkedal.

Kun få stemmer imod

Han fastholder, at projektet ikke handler om at sprede handlen, men om at samle den, så borgerne ikke behøver at køre ud af kommunen til Hillerød, Lyngby og Gentofte.

Sagen skal diskuteres på Økonomiudvalgets møde og på byrådsmødet i slutningen af måneden. Byrådsmedlemmet Carsten Bo Nielsen (V) stemte imod på udvalgsmødet, fordi han mener, at udgangspunktet for hele projektet var pladskrævende varer og ikke udvalgsvarer i butikker ned til 750 og 500 kvadratmeter.

SF's Hanne Berg har samme synspunkt og mener grundlæggende ikke, at handlen skal spredes yderligere med udviklingen af et nyt butikscenter syd for rådhuset i Kokkedal.

Byrådet diskuterer i denne måned det tillæg til kommuneplan, der beskriver rammerne for et stort butikscenter på Cirkelhusgrunden.

Næste skridt er lokalplanen , der først ser ud til at komme i høring i september måned.

Projektet er en del af den kabale, der skal give privatskolen NGG mulighed for at få nye og mere tidssvarende skolebygninger.

Byggeriet af et nyt butikscenter og en ny bydel på Cirkelhusgrunden handler også om, hvorvidt politikerne demed skader de eksisterende bymidter.