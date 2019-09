Joacim Bruus-Jensen og Nord Partners har holdt møder med handelslivet i Hørsholm for at berolige dem om, at der ikke i den nye bymidte kommer butikker, der udkonkurrerer bymidten i eksempelvis Hørsholm. Det er området ved NGG og Cirkelhuset, der efter planerne skal byfornys med en ny bymidte. Foto: Lars Skov

Investor forklarer: Højt hotel til forretningsfolk og familier

Mellem Lyngby, Helsingør og Hillerød findes der ingen større hoteller, der er attraktive for forretningsfolk og familier. Det viser en analyse, som Nord Partners har lavet for at vurdere behovet for et nyt hotel i Kokkedal.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her