De gamle stenkister var styrtet sammen dette sted på Kongevejen, og derfor var der brug for at handle for at undgå sammenbrud i asfalten. Foto: Kim Rasmussen

Intet hærværk: Stenkister var til fare for trafikken

Fredensborg - 25. maj 2018 kl. 11:25 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Stenkisterne under Fredensborg Kongevej var ved at falde helt sammen på det sted, hvor der nu stikker store PCV-rør ud, omgivet af nystøbt beton.

Det kunne være til fare for trafiksikkerheden på Kongevejen, fortæller Michael Roland Jensen, projektleder i Nordsjællands Park & Vej. Han har meldt sig som »synderen« bag de ændringer, som No Widding, Formand for Bevaringsforeningen Fredensborg, karakteriserer som hærværk.

Men det er ikke tilfældet. Michael Roland Jensen oplyser, at han som noget af det første sikrede sig, at stenkisterne ikke var fredede. Det har han stående i en mail fra Gilleleje Museum, der har forhørt sig hos Slots- og Kulturstyrelsen.

- Vi vil jo ikke ødelægge noget, der er bevaringsværdigt, fastslår han.

Nordsjællands Park og Vej blev opmærksom på problemet, fordi vandet i området ikke blev ført ind under vejen, men opsamlede sig på den sydvestlige side. Kamerainspektion viste, at stenkisterne flere steder var sunket sammen inde under vejen.

- Der var en fare for, at kørebanen ville kollapse, og min erfaring er, at sådan noget altid sker om aftenen eller i weekenderne. Kongevejen er en hovedfærdselsåre, og der kører mange biler, siger Michael Roland Jensen og forklarer, at det kan ske langsomt, med revner i asfalten, men også mere pludseligt - med et kortere varsel, hvor der pludselig kommer huller eller fordybninger, der kan få betydning for trafiksikkerheden.

At afspærre vejen for at grave asfalten op og rekonstruere stenkisterne er for omfattende og dyrt, når de ikke er fredede.

Michael Roland Jensen tilføjer, at No Widding har ret, når han påpeger, at løsningen ikke virker. Nordsjællands Park & Vej lavede det som et forsøg, men det lykkedes ikke, fordi rørene forskubbede sig opad inde under vejen. Nu skal der laves en ny rørføring, og når arbejdet er færdigt, vil afslutningen blive pænere end nu, og de nærmeste kilometersten vil blive rejst, oplyser Michael Roland Jensen.