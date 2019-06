Et eksperthold vurderede den internationale afdelings undervisning.

International skole bliver del af en eksklusiv klub

Fredensborg - 13. juni 2019

Efter et besøg af et eksperthold er den internationale afdeling på Nordsjælland Grundskole og Gymnasium (NGG) blevet tildelt en IPC-akkreditering. Det oplyser skolen i en pressemeddelelse.

Dermed er skolen den første i Danmark til at modtage akkrediteringen, der gives for International Primary Curriculum, som er en garanti for, at skolens læring er på niveau med høje internationale standarter.

- Vi er meget glade for at modtage IPC-akkrediteringen, som vi netop har fået. Den er et bevis på, at skolen giver en målrettet, inspirerende og udviklende læring til vores elever, udtaler Karen Bøttger, der er leder for NGG International School, i pressemeddelelsen.

Med akkrediteringen bliver NGG International School en del af et eksklusivt selskab på blot 28 skoler i verden, der tæller Stockholm International School og British International School of Washington.

NGG International School modtog prisen, efter at skolens 30 lærere selv vurderede undervisningen ud fra en række parametre. Derefter fik skolen besøg af et hold af internationale undervisningseksperter, som observerede undervisningen og talte med lærere, elever og forældre. Holdets undersøgelser bekræftede lærernes selvvurdering, der udmærkede sig på fem områder i indskolingen for elever mellem 5-11 år.

- Vi lægger stor vægt på at sikre, at børnene får en god begyndelse på deres skolegang, da det er afgørende for deres videre uddannelse. Fra begyndelsen har vi et klart fokus på børns indlæring og en vision for, at de skal få en god uddannelse, som de kan bruge i Danmark såvel som i udlandet, udtaler Karen Bøttger.