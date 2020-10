Integrationscafeen søger flere til at hjælpe mandage

Integrationscafeen i Fredensborg, tidligere flygtningevenner, mangler hjælpere, der kan bistå borgere, der er ved at lære dansk og har andre lektier. En del har også brug for hjælp til kommunikation med det offentlige m.m.

"Efter en stille periode er der kommet en del besøgende med behov for hjælp. Det er vi rigtig glade for, men det kniber med tid til alle," skriver bestyrelsen for integrationscafeen i en pressemeddelelse.

"Møderne er helt uformelle. Vores besøgende henvender sig selv til de frivillige med det, de har behov for, og der er god plads til at finde et sted med lidt ro til at arbejde sammen," fortsætter de.