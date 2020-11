Inspiration: Ingen jul uden mor Marias fødsel

Nivaagaards Malerisamling har sammensat et julet program den næste måned. Det er tæt koblet til særudstillingen »Historier om mødre«.

Julen begynder med Jomfru Maria, der fødte Jesusbarnet, og det er også et motiv, der åbner »Historier om mødre« på Nivaagaards Malerisamling.

Det er et motiv, der kommer til at slå igennem i mor-og-barn-billeder flere hundrede år efter. Med et opgaveark i hånden kan børnefamilier nu gå på opdagelse i 500 års billedkunst og blive klogere på forskellige tiders skildringer af moderen som motiv og ideal - og måske også på jer selv og jeres egen tid?