Det var umuligt at komme forbi tilgroningen, men efter Inges opråbt er problemet nu løst på den såkaldte »Jernbanestien«, der forbinder nabolaget omkring Violvej og Bellisvej med bymidten og stationen i Humlebæk. Stien ses mellem de to hegne til højre og er fotograferet sidste uge, hvor den ikke var farbar. Foto: Thomas Kellermann

Inges opråb om tilgroet sti bærer frugt

Det er ikke til at tage fejl af, at man ikke har kunnet benytte Jernbanestien, konkluderer Fredensborg Kommune efter en besigtigelse, hvorfor der nu er taget affære.

Fredensborg - 06. oktober 2021 kl. 05:16 Af Thomas Kellermann Kontakt redaktionen

Den er god nok. Og der skal gøres noget.

Sådan indleder centerchef for Byudvikling, Miljø og Erhverv i Fredensborg Kommune Pernille Balslev-Erichsen sin forklaring om stien langs skinnerne ved Violvej i Humlebæk, der ofte bliver kaldt Jernbanestien.

For som det forleden blev beskrevet, undrer Inge og andre i nabolaget omring Violvej og Bellisvej sig over, hvordan Jernbanestien, der fører til stationen og bymidten, kunne blive så tilgroet, som det er tilfældet.

- Vi kan godt se, at man ikke kan komme forbi, siger Pernille Balslev-Erichsen, der fortæller, at man var ude at se efter på stedet efter Inges opråb i avisen fredag sidste uge.

Det er Nordsjællands Park og Vej, der står for at passe stien, og dermed dem, der vil slå den. Altså rydde den for grene, så man kan komme til at benytte den. Om selve underlaget kan Pernille Balslev-Erichsen ikke sige noget om eventuelt ny asfalt.

- Vi kan sige så meget, at den skal slås, og at vi er glade for at få det her tip. Og det skal folk i det hele taget være velkomne til, siger Pernille Balslev-Erichsen.

rmed henviser hun til kommunens hjemmeside - www.fredensborg.dk - hvor man kan give et tip. De nærmere trin kan findes ved blot at søge på "giv et tip".

I forhold til det, der også blev beskrevet forleden omkring manglende hegn indtil skinnerne ved enkelte passager på stien, er det ikke noget, der i første omgang vil blive drøftet, men eventuelt blive taget beslutning om senere hen. I første omgang handler det om at gøre stien tilgængelig igen, siger Pernille Balslev-Erichsen.

Passabel Det er Nordsjællands Park og Vej, der står for pleje og drift af stien. Og efter man har været i dialog med Fredensborg Kommune, er stien nu igen blevet passabel, fortæller Vibeke Vedel, der er teknisk chef:

Der er private hække langs noget af strækningen, samt beplantning langs stien der tilhører Banedanmark, men vi har ryddet stien for brombærkrat og klippet græs, ligesom flere private også har klippet deres hække, så der er i hvert fald adgang nu.