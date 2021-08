300 meter nord for havnen finder du en dejlig børnevenlig strand »Babylone Strand« og umiddelbart omkring havnen et fredet område med skov, eng og de smukke fiskerhuse, skriver Visit Nordsjælland i sin beskrivelse af stranden. I øjeblikket er stranden ikke særligt børnevenligt at bade med en død sæl liggende i vandkanten.

Send til din ven. X Artiklen: Ingen vil fjerne den: Død sæl rådner op på børnenes badestrand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ingen vil fjerne den: Død sæl rådner op på børnenes badestrand

Fredensborg - 13. august 2021 kl. 11:28 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

I over en uge har en død sæl ligget og skvulpet i vandkanten på en af de små strande nord for Humlebæks gamle fiskerleje - på Babylone Strand.

Nu er den opsvulmet, og ingen har taget et ansvar for at få den fjernet, selvom en af byens borgere, Arne Lund, har gjort opmærksom på problemet.

På et tidspunkt revner den og indvolde flyder ud i vandet, forventer Arne Lund. Bortset fra de miljø- og sundhedsmæssige forhold, så er en kommune vel nødt til at gøre noget ved forhold, der kan udgøre en risiko for det rekreative område, der er kommunens ansvar.

Indtil nu har Nordsjællands Park og Vej afvist at fjerne sælen med henvisning til, at det kun er politisk vedtaget, at Nivå Strand løbende rengøres og trimmes i en tre-årig periode. Desuden er sælen ved at være meget rådden, og Nordsjællands Park og Vej har ikke maskiner af den størrelse, som det vil kræve at fjerne sælen. Normalt får de lov til at blive liggende, imens naturen går sin gang.

Åh, hvilken herlig badestrand!, lyder Arne Lunds kommentar.