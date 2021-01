Det er ikke aktuelt med en udkørsel via bruddet i stengærdet, fastslår hotelejer Niels Fennet. Naboerne efterspørger en klarhed over, hvad der senere kan ske - hvis det bliver et ønske. De mener, at lokalplanen umuliggør en sådan udkørsel.Foto: Steffen Slot

Ingen udkørsel ved stengærde

I en kommentar skriver Niels Fennet dog også, at han mener, at lokalplanen for området giver mulighed for vejadgang via åbningen i stensætningen, fordi det er skitseret i lokalplanens bilag. En gruppe beboere i området mener imidlertid, at det er lokalplanens paragraffer, der skal afgøre fortolkningen - og her står, at stengærdet skal bevares i sin helhed medmindre byrådet tager en anden beslutning.