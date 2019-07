Bjarne Als elsker at drive virksomheden, men ved også, at der kommer en dag, hvor han ikke kan overkomme det mere. Indtil videre går han ydmygt til opgaven, som han siger. Her er han i gang med lave en buket af peoner, persille, hortensia, lavendel og roser.

Ingen stopklods, en lommekniv og en særlig døråbner

De to labradorer, Otto og Ida, tonser rundt på den store fritlagte græsplæne på den 6500 kvadratmeter store grund. I indkørslen ligger der perlesten, og når man kommer forbi skuret på højre hånd, bliver man mødt af et bed med en stor boksbum, der er skåret til i hjerteformer. Foran det hvide hus med stråtag er der pyntet med blomster i krukker. Men haven er ikke kun sirlig og fin. Overalt står gamle, høje træer, og når man går et stykke ned i haven, finder man et større grønt område, der står uberørt.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her