Øget kommunal støtte til flere parkeringspladser nord for Gl. Humlebæk Kro kan måske komme på tale, men ikke ekstraordinær driftsstøtte, besluttede et flertal i byrådet. Foto: Allan Nørregaard

Ingen penge til Louisiana, men p-pladser var på tale

De to konservative byrådspolitikere stod til mandagens byrådsmøde alene med ønsket om at fritage kunstmuseet Louisiana for ejendomsskatter i 2020 og 2021.