Ingen hokuspokus: Nærpoliti med fem ekstra årsværk

Der kommer ikke en situation, hvor Nordsjællands Politi ender med at omrokere de seneste års områdebetjente til en ny nærpolitistation - så indsatsens for borgerne bliver omtrent det samme som nu.

Politiforliget giver nemlig fem ekstra årsværk til hver nærpolitistation, siger Kristian Hegaard (R), der har været med til at forhandle forliget som folketingsmedlem for Radikale Venstre.

- Der bliver tilført ekstra ressourcer til det forebyggende arbejde, og derfor vil der ikke blive taget ressourcer fra den forebyggende indsats, der allerede sker nu. Vi er også politisk opmærksomme på, at der skal gå færrest mulige penge til mursten og mest muligt til arbejdet på gaden i samarbejde med kommunernes SSP-indsats. Men det er klart, at der også kan være forebyggende arbejde i Rudersdal, Allerød og Hørsholm Kommuner, som bliver løst fra nærpolitistationen i Nivå-området. Da Nivå har et SUB-område, vil det være naturligt, at størstedelen af indsatsen sker der, fordi der er en udfordring, siger Kristian Hegaard og tilføjer: