NGG?s rektor Thomas Thrane tror stadig på projektet. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Ingen dato for ny skole, men fremdrift

Fredensborg - 15. august 2021 kl. 09:43 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Bestyrelsen for NGG og ledelsen er holdt op med at sætte dato på start for nyt skolebyggeri, selvom alle på skolen venter i spænding. Når byggestart sker, bliver det med minimal forstyrrelse af undervisningen.

Læs også: Rektor kender hver en afkrog og gør klar til at høste gevinsten

Kabalen har vist sig at være svær at lægge. Byggeriet af en ny skole til afløser for de gamle Cirkelhus-bygninger skal bæres frem af planerne om et nyt butikscenter og boliger, men lokalplanen lader vente på sig.

Det skyldes, at politikerne skal finde den rette balance - særligt efter protester fra handelslivet i Hørsholm, der frygter at tabe omsætning og dermed udpine bymidten.

NGG havde en kort overgang ejerskabet til Cirkelhuset, og det er det forløb, der giver skolen en mulighed for at få bedre skolebygninger i en aftale med de investorer, der vil bygge på arealet.

- Vi glæder os til, at der kommer en løsning, men vi er holdt op med at sætte en dato. Efter vores oprindelige plan skulle vi jo have indviet bygningerne nu. Derfor har bestyrelsen besluttet, at vi først melder noget ud til forældrene, når vi ved noget helt konkret. Men den nye skole rykker tættere på, og det ser vi frem til, siger rektor Thomas Thrane og tilføjer:

- Vi har planerne klar for en ny skole. Arealet er så stort, at vi kan bygge på en måde, hvor det ikke vil genere undervisning, i al fald ikke særlig meget. Og så er Cirkelhuset jo stadig funktionsdygtigt. Der er rigtig mange ting ved Cirkelhusets arkitektur, som jeg synes er fantastisk, men bygningerne er bare ved at være så utidssvarende, at der skal ske noget - og at reparere de gamle bygninger vil være for dyrt i forhold til at bygge nyt, siger Thomas Thrane.

