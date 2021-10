Se billedserie Siden garagen og det tilhørende hegn blev etableret, har det ikke været muligt at benytte stien. Foto: Thomas Kellermann

Inge undrer sig over ekstremt tilgroet sti: - Kan det virkelig være rigtigt?

Mange i nabolaget omkring Bellisvej og Violvej har benyttet stien, der populært har gået under navnet »Jernbanestien«. Men den er så dårligt vedligeholdt og tilgroet, efter en garage blev bygget omkring enden af den, at den de facto er nedlagt.

Fredensborg - 01. oktober 2021 kl. 05:42 Af Thomas Kellermann

Det begyndte med, at Inges datter for to år siden var på besøg og gerne ville gå en tur. Dér, hvor hun som barn har gået og cyklet så mange gange før.

Men en nostalgisk tur ad "memory lane" blev det ikke til. For det kunne slet og ret ikke længere lade sig gøre at gå på den sti langs skinnerne, der er blevet kaldt "Jernbanestien" og ellers gennem flere årtier forbundet folk i nabolaget omkring Bellisvej og Violvej med stationen og bymidten i Humlebæk.

Det ironiske er imidlertid, at det første stykke af stien langs Violvej stadig bliver ryddet for sne og saltet om vinteren. Men går man bare et stykke længere ned ad stien, virker det næsten, som om det er ligegyldigt.

Nok kan man ane, at der engang har været asfalt, men på turen bliver stien mere og mere snæver, og diverse tilgroninger og buske tager form. Ét sted, lige bag to havelåger, er der desuden fuldstændig fri passage til skinnerne.

Og lidt videre bliver det, som Inge formulerer det, "bogstavelig talt vildt". Selvom Inge, der ikke ønsker sit efternavn i avisen, har taget gummistøvler og regnjakke på, er stien så tilgroet, at hun må vise resten af stien fra den anden side - altså den anden side af blokaden, om man vil.

Her ses også en garage og et hegn, som hun fandt ud af, var etableret, da datteren ville gå en tur.

- Og siden har der bare været tilgroet. Jeg talte med en fra kommunen, der sagde, at rundt om tilgroningen var det en trampesti, som man kunne gå ad for at komme videre til den mere veletablerede del af stien. Men det kan du jo godt se ikke kan lade sig gøre, siger Inge. Hun rettede henvendelse til avisen om stien, efter hun så beskrivelsen af »Oldstien« og dens reetablering - for hvis den skal genoprettes, hvad så med Jernbanestien?

Overflødigt Det ses ganske tydeligt, at man ikke kan komme gennem grenene på garage-siden af stien. Nok er grenene så våde, at et forsøg ikke just er tiltalende, men tilgroningen har taget så meget form, at det virker omsonst at prøve at gå gennem grenene. Og prøver man at gå udenom ved at benytte den såkaldte trampesti, kommer man alt for tæt på skinnerne.

Undervejs når en i nabolaget at give sit besyv med - han synes ligeledes, det er ærgerligt, stien ikke længere kan benyttes, og han husker dengang, han cyklede på den.

Og det har mange andre, Inge selv inklusive, gjort, fortæller hun. Men forgæves virker til gengæld også det faldefærdige skilt for enden af stien, der signalerer, at man ikke må køre på knallert på stien.

- Det stammer da helt sikkert fra dengang, man kunne cykle der uden problemer, tilføjer Inge.

Hun understreger, at hun er blevet ældre og går færre ture end førhen. Og det er som sådan ikke, fordi Inge ser sig på den, der har bygget garagen.

- Det tror jeg egentlig ikke er gjort af ond vilje, siger hun og uddyber:

- Men jeg tror, der er begået en fejl et eller andet sted, og det synes jeg er ærgerligt. Du kan jo se, at det ikke er noget, jeg finder på. Jeg undrer mig bare over, at man kan lade en sti blokere og gro til. Kan det virkelig passe, at det er lovligt?

Ved 25A ses en stiplet linje, der dækker over "vejareal på matriklen". Det er altså kendt, at der findes en sti, hvis adgang dog efterhånden er ikke-eksisterende. Foto: Screenshot fra Fredensborg Kommunes digitale kort