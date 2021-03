Mandag åbnede Region Hovedstaden et nyt testcenter i Humlebæk. Arkivfoto. Foto: Adobestock com

Indsatsen har virket: Smittetrykket halveret

Fredensborg - 15. marts 2021 kl. 16:54 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Efter at have ligget højt i mere end en uge, kan Fredensborg Kommune nu mærke effekten af indsatsen mod corona den seneste uges tid. Mandag var incidenstallet i Fredensborg faldet til 110 med 45 nye smittede. Det er stort set en halvering fra da smittetrykket lå højst i sidste weekend, hvor det toppede med et incidenstal på 201 og 82 nye smittede.

Det betyder også, at Fredensborg Kommune er dumpet hele 18 pladser ned, fra nummer to til nummer 19, over de kommuner med det højeste smittetryk.

Det sker efter, at Fredensborg Kommune i sidste uge sendte deres egne frivillige corona-guider på gaden for at opfordre folk til at lade sig teste. Sideløbende har også Styrelsen for Patientsikkerhed, der haft deres folk på gaden for at stemme dørklokker.

Tre testcentre Derudover har Region Hovedstaden åbnet et nyt testcenter i Humlebæk, så der nu både er et i Kokkedal, Nivå og Humlebæk. Det betyder, at nu er muligt at få en halspodning (PCR test) i henholdsvis Nivå og Humlebæk.

Podningen udføres af Region Hovedstaden med svar på sundhed.dk inden for 48 timer, oplyser Fredensborg Kommune. Der skal bestilles tid på coronaprøver.dk.

Tid og sted Adresser og åbningstider på de nye teststeder er:

Nivå Skole, Nord, Hallen, Mariehøj 501, Nivå

Mandag, onsdag, fredag, søndag fra 8.00 - 13.30.

Humlebæk Idrætscenter, Langebjergvej 567, Humlebæk

Tirsdag, torsdag, lørdag fra kl. 15.30- 21.00.

Derudover er det fortsat muligt at få en kviktest (næsetest) i Egedalshallen i Kokkedal. Testcenteret på Holmegårdsvej 3 er åbent alle ugens dage fra kl. 8-20 - også lørdag og søndag.

Tidsbestilling er ikke nødvendig. Man møder bare op og får svar inden for 15 minutter.