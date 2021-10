Se billedserie Torsdag den 14. oktober fra klokken 19.00 er der borgermøde i NKK-Hallen om Nivå, hvor borgmester Thomas Lykke Pedersen (S) og KFI giver en status på 1. etape og de kommunale investeringer i bymidten. Illustration Fredensborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Inden borgermøde i Nivå :Grønt lys til at udarbejde lokalplan for 2. etape Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Inden borgermøde i Nivå :Grønt lys til at udarbejde lokalplan for 2. etape

Fredensborg - 13. oktober 2021 kl. 16:30 Af Peter Mailand Kontakt redaktionen

Torsdag er der borgermøde om Nivå Bymidte i NKK-hallen, hvor bygherren KFI blandt andet vil præsentere tidsplanen for det kommende byggeri.

Men inden borgermødet har forvaltningen i Fredensborg Kommune fået grønt lys til at udarbejde en lokalplan for 2. etape - det såkaldte generationernes hus. Med ønske om Seniorboliger, sundhedshus og bæredygtigt byggeri, fortæller formand for Plan-, miljø og klimaudvalget, Lars Simonsen (R).

- Vi vil gerne have, at det skal være så bæredygtigt som muligt og vi overvejer om der måske en eller anden form for certificering, siger han til Uge-Nyt og fortsætter:

- For at få det så bæredygtigt som muligt, har vi sendt et signal til byggeherren om at 2. etape skal opføres af genbrugsmaterialer det vil sige at eksempel mursten skal være i genbrugsmaterialer, siger han.

Ikke plads til plejehjem Anden etape af bymidten med generationernes hus er på tegnebrættet og politikerne har mange gode ideer til hvad der skal med i den kommende bymidte i Nivå. Så mange, at der ikke er plads til det hele.

-Vi ønsker at der skal være plads til sundhedshus og seniorboliger og seniorbofællesskab, siger han.

Derimod er der ikke plads til et plejehjem, som ellers var en del af planen i lang tid. I stedet har et flertal i Byrådet vedtaget at plejehjemmet skal placeres på den anden side af Nivåvej.

Stemte for Da sagen sidst blev behandlet i byrådet stemte Bjørn Svensson (EL) som den eneste for et plejehjem i bymidten.

- At placere et plejehjem i bymidten vil betyde at de borgere, der ikke er i stand til at klare sig selv, ved hjælp af egen kraft, faktisk kan komme ud i bymidten uden hjælp fra andre. Ved at flytte plejehjemmet over på den anden side af vejen fratager man dem den mulighed, sagde han.

Til det siger Lars Simonsen:

- Et plejehjem i bymidten vil blive for stort og det ville være svært at skalere på. Derfor har et flertal i Byrådet vedtaget at det skal lige på den anden side af vejen, siger han til Uge-Nyt.

Borgermøde

Torsdag er der borgernøde, hvor det forventes, at bygherren KFI vil præsentere deres tidsplan for kommende arbejde med centeret, fortæller Lars Simonsen.

- Vi har en forventning om, at KFI vil fremlægge en tidsplan for hvornår arbejdet går i gang, siger han og tilføjer:

- Det skal ikke været nogen hemmelighed, at byrådet havde set, at KFI havde meldt det ud og at vi mener, at de er sent ude, siger han.