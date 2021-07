Indbrudsturné i villakvarterer: Én vej særlig ramt

Det strømmer ind med anmeldelser om indbrud i Fredensborg - især gik det ud over Slotsvænget

Det er strømmet ind med anmeldelser om indbrud i Fredensborg på det seneste. En del af dem tyder på, at indbrudstyvene har været på rov i forskellige kvarterer.

For eksempel på Sørupvej natten til fredag, hvor tyven eller tyvene hurtigt forsvandt igen uden at tage noget med. Formentlig, fordi de ifølge døgnrapporten fra Nordsjællands Politi opdagede, at der lå nogen og sov på husets 1. sal.

Gerningspersonen eller -personerne havde brudt et køkkenvindue op for at komme ind i huset.

Heller ikke fra et andet hus på Sørupvej gik tyven eller tyvene noget med sig. Ved dette indbrud, der er sket mellem mandag torsdag, kom gerningspersonen eller -personerne ind gennem en opbrudt terrassedør.

På Slotsvænget var der så 'gevinst' i form af smykker og spiritus.

Her blev en havedør brudt op i tidsrummet fra torsdag kl. 11 til fredag kl. 12.45.

Ligeledes på Slotsvænget blev der brudt et vindue op i døgnet mellem fredag og lørdag den 10. juli kl. 10.45. De eventuelle koster er endnu ikke gjort op.

Et tredje hus på Slotsvænget var mål for en tyv eller flere mellem fredag kl. 7 og dagen efter kl. 17. Terrassedøren blev brudt op, men ingen kom tilsyneladende ind i huset.

Gerningspersonen eller -personerne valgte i stedet at tage et el-løbehjul med sig, som stod udenfor huset.

På Poppelvej i Fredensborg blev et vindue brudt op og der var indbrudstyven eller -tyvene på besøg søndag-mandag kl. 8.44 og 2.49 den 12. juli. Her er det endnu ikke gjort op, hvad der er stjålet.

Pilevej fik også uvelkomment besøg mellem torsdag kl. 00 og søndag kl. 19.30. Der blev stjålet smykker efter at indbrudstyven eller - tyvene kom ind i huset ved at bryde et vindue op.