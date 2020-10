Artiklen: Indbrud via gæsteværelse

Et musikanlæg, ure og kontanter er blevet stjålet fra en ejendom på Stenbækgårdsvej i Fredensborg. Det er sket i dagene fra lørdag den 17. oktober og frem til fredag den 23. oktober, fremgår det af politiets døgnrapport.

På Åtoften i Nivå har der i weekenden været indbrud i to boliger. Smykker blev stjålet fra den ene bolig, hvor tyven kom ind via et køkkenvindue. Omtrent det samme skete i en anden bolig på Åtoften, hvor vinduet ind til køkkenet dog ikke blev aflistet, men brudt op.