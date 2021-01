Indbrud i håndværkerbil: Varevogn tømt for værktøj

Det var et sørgeligt syn der tordag morgen mødte en håndværker på Daugløkke Ege i Humlebæk. For i løbet af natten havde ukendte gerningsmænd brudt i ind i hans varevogn og tømt den for værktøj.

Indbruddet skete i tidsrummet fra onsdag klokken 00.00 til torsdag klokken 07.00 og sagen blev anmeldt torsdag morgen klokken 08.05, fremgår det af døgnrapporten.