Indbrud i ferieugen

Indbruddet kan være sket så tidligt som fredag, fremgår det af politiets døgnrapport. På Lågegyde var det en dør, der blev ødelagt. På Kirkeleddet i Fredensborg var det et vindue, som tyvene ødelagte, hvorefter de stjal ure og smykker. Det kan være sket så tidligt som den 1. februar. Også på Bygvænget i Kokkedal har der været indbrud, To ruder blev aflistet, og da indbruddet blev anmeldt søndag klokken 16.47, havde anmelderen intet overblik over, hvad der var stjålet. Gerningstidspunktet for indbruddet på Bygvænget er mandag den 10. februar, fremgår det af politiets døgnrapport.