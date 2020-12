Ildsjæl bag café er årets folkehjælper

"Her kan man høre hinandens historier, og der bliver tid til anden inviteret Neurologer, der holder foredrag og emnet epilepsi. Det har været spændende foredrag, idet neurologerne har forskellige specialer. Et møde hos en Neurolog varer i gennemsnit seks minutter. På den korte tid når man slet ikke at tale, om det der optager den enkelte epilepsi patient. Der er medicinske bivirkninger, og sociale problemer, der alle er relateret til diagnosen epilepsi," siger hun og tilføjer:

"Ved at skabe et samtaleforum og invitere neurologer, har Thorkild skabt en ressource, for de personer, der har diagnosen epilepsi. Thorkild Wilson Føns Har selv epilepsi og været igennem to operationer, og er samtidig behandlet med epilepsi medicin. Hatten af for din indsats kære Thorkild. Derfor blev du Årets Folkehjælper 2020," siger hun i en pressemeddelelse.