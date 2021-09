Når der udbringes slam fra rensningsanlæg på markerne ved Nivå, kan det ofte lugtes i togene på kystbanen. Arkivfoto Foto: Allan Nørregaard

Ildelugtende slam: Svar til dem, der går kritisk til reglerne

Sommerens udbringning af ildelugtende slam har givet anledning til en del spørgsmål fra læserne. Her kommer svar på nogle af de tekniske.

Fredensborg - 16. september 2021 kl. 19:35 Af Steffen Slot Kontakt redaktionen

Når slam fra rensningsanlæg skal udbringes på markerne, er der nogle tekniske krav, der skal overholdes. Har kommunen dokumentation for, at slammet er korrekt stabiliseret inden udbringning, spørger en læser. Slammet skal stabiliseres, og det er Landbrugsstyrelsen, der er tilsynsmyndighed på kvaliteten af slam fra offentlige spildevandsanlæg. Pernille Balslev-Erichsen, centerchef for Byudvikling Miljø og Erhverv, har dog indhentet et svar på en del af spørgsmålet.

»Fredensborg Forsyning har til kommunen oplyst, at de to renseanlæg i kommunen behandler spildevandsslammet efter gældende forskrifter. Slammet stabiliseres ved langtidsbeluftning, en såkaldt aerob stabilisering (jf. BEK 1001 af 27/06/2018, bilag 3). Efter stabiliseringen afvandes spildevandsslammet. I Nivå renseanlæg foregår det i en centrifuge, og på Fredensborg renseanlæg sker afvandingen i en skruepresse samt i et mineraliseringsanlæg. Centrifugeringen foregår altså på Nivå renseanlæg efter, at slammet er stabiliseret ved langtidsbeluftning«, oplyser hun.

Det fremgår desuden af lovgivningen, at spildevandsslam ikke må udbringes på arealer, der ligger nærmere end 200 m fra et byzone- eller sommerhusområde. Den regel om afstandskrav gælder dog kun for lørdage samt søn- og helligdage, hvilket betyder, at slammet godt på udbringes mere bynært på hverdage.

I år har Dansk Biogødning fået et påbud om at overdække slammet i den periode, hvor det en mark nær Nivå uden at blive spredt på marken, og det er en sag, der også er gået videre til politiet. Desuden har sommerens mange reaktioner på lugtgenerne fået alle parter - det vil sige kommunen, Fredensborg Forsyning og Dansk Biogødning - til at diskutere mulige løsninger for at reducere lugtgenerne.