Ild i blomsterkumme

Det lød som en større brand, hvor der var risiko for, at den kunne sprede sig på grund af dagens blæsevejr, da der mandag morgen klokken 06.42 var alarm om røg fra Humlebæk Center 2, Det viste sig dog blot at være spagnum i en blomsterkasse, der stod og ulmede, så politipatruljen fra Nordsjællands Politi fik hurtigt slukket gløderne med en pulverslukker.